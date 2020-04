Force Covid-19 : Alioune Sarr rencontre les acteurs du Tourisme ce mardi par visioconférence

Dans le cadre d l'exécution du Plan de résilience économique et social contre les effets du Covid-19, le ministre du Tourisme et des Transports aériens, M. Alioune Sarr, préside, ce mardi 28 avril 2020, à partir de 10 heures, une réunion par visioconférence. Ce sera avec tous les Services régionaux du Tourisme et l'ensemble des acteurs établis dans les régions.





La rencontre se veut un espace d'échange interactif avec les acteurs relevant de sa tutelle impactés par la pandémie du Covid-19. Des partenaires de premier plan pour qui l'Etat du Sénégal a mis en place, à travers le Crédit Hôtelier Touristique, une dotation renforcée de 15 milliards Fcfa pour subvenir aux besoins de fonds de roulement et d'investissement des acteurs du tourisme.





Tous les professionnels du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration, qui souhaitent poser des questions ou faire part de leurs suggestions, peuvent remplir le formulaire en ligne au lien ci-dessous.