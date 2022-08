Fortes pluies de ce vendredi : Serigne Mbaye Thiam annonce un autre décès

Après les fortes pluies enregistrées à Dakar, ce vendredi 05 août, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam s'est déplacé ce samedi à la zone de captage. Ce, pour appuyer les services de l'État mobilisés pour porter secours et assistance aux populations sinistrées.



Face aux journalistes, le ministre a confirmé "la mort par électrocution d'une personne".



Dans la foulée, il est revenu en détail sur les fortes précipitations (plus de 126 mm à Dakar) qui ont replongé la capitale et sa banlieue dans les affres des inondations.



Pour rappel, le plan d’organisation des secours « ORSEC », a été déclenché sur l’ensemble du territoire national ce vendredi