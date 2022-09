Gestion des ouvrages d’assainissement : L’ONAS et le CSE unissent leurs forces

La capitale sénégalaise a connu ces derniers jours des pluies diluviennes ayant entraîné plusieurs désagréments dont la plus répandue était les inondations. Une problématique persistante malgré les efforts effectués par les autorités dans ce domaine. C’est dans cette quête constante de solutions à ce phénomène que l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) a paraphé, ce vendredi 9 septembre dans ses locaux, une convention avec le centre de suivi écologique (CSE).





Ce document permet de définir les contours du partenariat entre les deux entités pour une meilleure gestion des ouvrages d’assainissement à travers un partage de données et pour la promotion de l’économie circulaire à l’aide de la mise en œuvre d’une stratégie de réutilisation des sous-produits issus de l’assainissement.





Le Docteur Ababakar Mbaye, directeur général de l’ONAS revient sur le bien fondé de cette collaboration : « Quand on parle des effets du changement climatique, nous pensons déjà à la gestion des inondations. Et c’est la gestion des inondations qui nous concerne au premier plan. C’est dans ce sens là qu’on s’est dit que l’on doit être étoffé d’études et dans l’utilisation des bases de données. Le centre de suivi écologique (CSE) pourra nous apporter un grand rendement pour l’atteinte de ces objectifs ».





Véritable partenaire technique dans ce projet, le CSE aura, entre autres, pour tâches : le partage des données techniques et géo référencées sur l’ensemble du territoire national, l’appui de l'ONAS à disposer d'un modèle numérique de terrain (MNT) à l'échelle national, l’assistance de l’ONAS dans le suivi écologique de la Baie de Hann pour ne citer que ces points là.





Lors de son allocution, le professeur Cheikh Mbow a, tout d’abord, magnifié l’engagement fourni par son hôte dans le domaine de l’assainissement au Sénégal. Un engagement qu’il a jugé nécessaire d’encourager : « ce travail n’est pas facile. Quel que soit les moyens qui sont à votre disposition, c’est un travail éminemment intellectuel qui demande beaucoup de réflexions, beaucoup de resources et de données »





Le professeur ajoute : « Nous venons du centre de suivi écologique avec cette perspective de partenariat qui vous permet un peu d’alléger la tâche au moins sur les aspects liés à l’information spatiale, sur le suivi des indicateurs mais aussi sur le fait de vouloir créer une dimension d’accélération de la croissance à travers l’économie circulaire »