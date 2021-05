Hivernage-2021 à Kolda : Des paysans réclament des semences et engrais

L'hivernage s'approche à grands pas. A Kolda, des paysans s'activent dans le défrichage des champs en attendant les premières gouttes de pluie. Et déjà dans la commune de Guiro Yoro Bocar, les paysans réclament des semences et autres intrants agricoles. Ils ont posé cette préoccupation au ministre de l'Agriculture et de l'équipement.





Moussa Baldé en tournée dans le monde rural a fait face à cette demande pressante. A Massara dans la commune de Guiro Yoro Bocar, les populations se préoccupent de l'arrivée des semences selon Madia Kandé, chef du village. Une doléance réaffirmée par le maire Boubacar Seydi dit Karo. "Nous avons ici plus de cent jeunes engagés dans l'agriculture et qui attendent les semences ", a-t-il déclaré.





Même son de cloche dans la commune de Médina EL Hadj où les producteurs de Médina Alpha Sadou, Aîné Mady Diéga et autres demandent des semences de toutes variétés.





Face à cette demande, Moussa Baldé accueilli en trompe, a rassuré les populations sur la disponibilité des semences et autres intrants agricoles.





Par ailleurs, ces populations du monde rural ont exposé certaines doléances qui étouffent leur bien-être. Le bitumage de la route Kolda-Salikégné sur une distance de 34 km est une vielle doléance que le professeur Moussa Baldé dit défendre à chaque conseil des ministres devant qui de droit.