Hôpital Dalal Jamm : Le DG de l’AIEA promet un pet-scanner de plus de 2 milliards de F CFA

Rafael Mariano Gossi promet un Pet-Scanner à Dalal Jamm

En visite hier, à l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye, le directeur général de l’Agence international de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Mariano Gossi a promis un ‘’Pet-Scanner’’ de plus de 2 milliards de F CFA. Ce, dans le cadre de la lutte contre les cancers, informe le quotidien « Enquête ».





Ainsi, le Dg de l’AIEA a montré sa gratitude en promettant un Pet-Scanner au personnel de l’hôpital Dalal Jamm. « Sachez déjà que le Pet-scanner dont vous avez besoin, vous l’aurez. Nous allons le faire et ce ne sera pas un don, mais un élément additionnel dans un travail. Il y a aussi d’énormes perspectives en vue. Il y en aura d’autres et il faudra travailler dans cette direction. Ça c’est sûr. Je vais rencontrer cet après-midi (hier), le président de la République. Il n’accueillera pas que le directeur général d’une agence onusienne. On a un plan, une idée », a-t-il dit.





Et d’ajouter : « La situation sanitaire s’est détériorée pour tout le monde et d’une manière assez alarmante à cause de la pandémie. Cette dernière est différente de celles que nous avons connues dans le passé. La situation perdure. Cela ne signifie pas pour autant qu’on va être paralysé par cette situation, mais au contraire pour mieux appréhender l’avenir. Il faut continuer à travailler dans le domaine de la santé », a suggéré Rafael Mariano Gossi, dg de l’AIEA.