Justice : 27 militants de Pastef déférés ce lundi, la réaction de Ousmane Sonko

Ils sont, au total, 27 militants du parti Pastef dont un mineur de 15 ans à avoir passé ce week-end, dans les commissariats de police et brigades de gendarmerie, entre Dakar et Diourbel, d’après le décompte de Walfadjri du jour. Ils seront tous déférés ce lundi 6 février, souligne le journal.



Parmi eux, 9 ont été interpellés samedi, dans le cadre de l’opération « Weur dombo » initiée par les partisans de Ousmane Sonko et qui a mal tourné à Diourbel.



Il s’agit du coordonnateur de Pastef / Diourbel, Matar Sène, d’Alioune Sène, Dramane Sidibé, Thiafour Thiaw, Serigne Fallou Pouye, Ourèye Guissé, Ndiallo LY, Fatou Gueye Diack, Seynabou Niang et Florence Coly.



L’opposant s’est rendu dans les différents lieux de détention pour, dit-il, s’enquérir de leur situation. Mais, il a déjà informé qu’on lui a refusé la visite sous prétexte « qu’on est un jour non ouvrable ».



Le maire de Ziguinchor a aussi annoncé qu’il y retournera aujourd’hui. « Nous prendrons toutes les dispositions et vous donnerons les consignes pour mettre un terme à ces abus », a-t-il, par ailleurs, lancé à ses militants.