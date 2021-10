Kafountine : Les convoyeurs des 175 migrants arrêtés

Fin de cavale pour les convoyeurs des 175 migrants interpellés à Kafountine, rapporte le quotidien Libération dans sa livraison du jour.



Au nombre de quatre (Mbaye Souaré, Ibrahima Souaré, Ablaye Kane et Ahmet Diop), ils ont été arrêtés par la gendarmerie. Ils croupissent à la prison de Ziguinchor.



Les 175 migrants, âgés entre 18 et 30 ans et interceptés entre le 1er et 5 octobre, ont été tous libérés. Ils s’apprêtaient à se rendre aux îles Canaries, en Espagne.