Karang: De la cocaïne pure d'une valeur de 400 millions saisie

La lutte contre le trafic de drogue au Sénégal bat son plein. Des saisies sont enregistrées tous les jours ou presque.



Ce vendredi 28 avril, c'est au tour du bureau des Douanes de Karang, dans le département de Fatick, région de Fatick, de se distinguer. Une saisie record de plus de 5 kg de cocaïne pure d'une valeur de plus de 400 millions FCFA a été réalisée.



Cette prise a été opérée sur des ressortissants étrangers en provenance de la Gambie et qui sont en état d'arrestation. La procédure d'enquête suit son cours.