Korité et prisons : Bonne nouvelle pour les détenus et leurs familles

L’Administration pénitentiaire assouplit les mesures prises dans les prisons du Sénégal, pour freiner la propagation du coronavirus. La célébration de la Korité est passée par là. Une mesure qui va réjouir les détenus et leurs familles.



«Dans le cadre du maintien des liens avec les familles, l’Administration pénitentiaire informe l’opinion publique qu’à l’occasion de la fête de la Korité, les plats venant de l’extérieur sont autorisés dans les établissements pénitentiaires. Cette mesure est valable pour deux jours ; jeudi 13 et vendredi 14 mai 2021», a indiqué le Service de la communication de la Direction de l’administration pénitentiaire (DAP), ce mercredi 12 mai.



Cependant, les plats et colis venant de l’extérieur continuent d’être acceptés les week-ends (samedi et dimanche), souligne la source.



Toutefois, les familles sont particulièrement invitées au respect strict des mesures d’hygiène et de propriété qui s’imposent, en cette période de pandémie de Covid-19.



«Les plats doivent être déposés dans des contenants à fermeture hermétique (un seau en plastique avec couverture, par exemple). L’Administration pénitentiaire remercie les familles et les détenus de leur compréhension pour la bonne exécution de cette mesure», ajoute le service de communication.