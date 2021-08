Koukandé et le «khar guedie gui» : Un buzz à quel prix ?

Nous sommes à quelques jours de la fête du nouvel an musulman, communément appelé Tamkharite au Sénégal. Cette année, elle a une particularité, car c’est le jour choisi par le féticheur Koukandé pour diviser la mer en deux. Un événement qu’il compte dérouler à la mythique plage de Soumbédioune.



De son vrai nom Thierno Amadou Diallo, il fait le buzz depuis cette annonce faite lors d’une émission avec un site web de la place. Y arrivera-t-il ou non ? C’est la question que se posent actuellement bon nombre de Sénégalais, visiblement pressés d’avoir une réponse.



Koukandé, un village mystique de Vélingara



Koukandé est un village situé dans l'ouest du département de Vélingara. Une localité qui a compté - et c’est toujours le cas - de nombreux érudits et marabouts. Aujourd'hui, le nom du village est devenu célèbre depuis qu'un homme aux lentilles bleues, au teint clair, boosté par du fond de teint, se fait appeler ainsi.



Véritable féru des réseaux sociaux et autres plateaux télévisés, Koukandé semble prêt à tout pour capter l'attention des Sénégalais. Supposé langage avec les djinns, prédictions de résultats de combats de lutte, prétendus pouvoirs mystiques. Tout y passe !



Malgré tout cela, il n’est toujours pas crédible aux yeux de certains Sénégalais. Ils le comparent le plus souvent à un comédien à la quête effrénée de buzz.



Fendre la mer : le fera-t-il ou pas ?



Un buzz qui a poussé le soi-disant marabout à dire qu'il compte séparer la mer en deux, le jour de la Tamkharite. L'événement compte se dérouler à la plage de Soumbédioune.



D’ailleurs, récemment, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, une partie de la population riveraine préparait le fameux jour, en nettoyant la plage.



Pourtant, paradoxalement, la devanture de la maison de Koukandé est inondée, à chaque fois qu’il pleut. Qui peut diviser la mer, peut normalement repousser les eaux qui stagnent devant sa maison, non ? Qui peut le plus, peut le moins, comme le dit l'adage.



De garde du corps à féticheur



Quoi qu'il en soit, le rendez-vous est pris. Si jamais Koukandé arrive à diviser la mer en deux, il aura mérité le titre de «Grand féticheur» qu'il s'est auto-octroyé.



L'ancien garde du corps d’Omaro est très attendu par les Sénégalais et même certains pays voisins. Qui vivra verra, comme on le dit. Un tour sur les réseaux sociaux permet de savoir que ceux qui suivent cette histoire sont impatients d’être édifiés sur sa capacité à séparer la mer en deux ou non.



Pour le moment, aucune porte de sortie ne lui est offerte pour revenir sur sa déclaration.