L'hommage de Sonko après le décès de Me Issa diop : " En entrant dans le bureau du doyen des juges..."

L'avocat Me Issa Diop a rendu l'âme ce vendredi. Une triste nouvelle qui a fait réagir le leader de Pastef, Ousmane Sonko.



Sur sa page Facebook, Sonko s'est rappelé d'une personne qui s'était généreusement constituée à sa défense lors des événements malheureux de Mars dernier.



L'intégralité du post.



Le 3 mars 2021, en entrant dans le bureau du doyen des juges, grande fut ma surprise d'y trouver un avocat que je n'avais jamais rencontré auparavant.



Me Issa Diop venait de se constituer généreusement à ma défense, sur proposition de Me Bamba Cissé.



Cet acte n’a d’égal, à mes yeux, que le courage dont il fit preuve lorsqu’il arpentait difficilement les escaliers pour rejoindre le cabinet du juge, défiant un état de santé des plus précaires.



Je lui en serai éternellement reconnaissant!



À l’heure où ces lignes sont écrites, mes pensées vont à sa famille, à qui je présente toutes mes condoléances, à l’ensemble de ses confrères membres de mon pool de défense et à l’ensemble des avocats.



Puisse Allah l’accueillir au paradis et le combler de ses bienfaits.



Amine!