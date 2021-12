[CAPTURE] L’activiste Abou Diallo lance une pétition pour que le stade olympique porte le nom de Lamine Diack

«Rendre à César ce qui appartient à César». C’est la logique qui anime l’activiste Abou Diallo. C’est pourquoi ce dernier juge que le Sénégal doit donner le nom de Lamine Diack au stade olympique de Diamniadio.



«Lamine Diack est un monument dans le sport international et a beaucoup contribué au rayonnement du Sénégal. Il a su hissé très haut le drapeau du Sénégal et c’est son degré d’engagement en tant qu’homme noir qui lui a valu ses déboires judiciaires», explique Abou Diallo. A ce titre, il juge que le Sénégal «se doit de réparer cet affront».



Allant plus loin, l’activiste a lancé une pétition sur Internet, afin d’attirer le maximum de personnes. Abou Diallo estime que le Sénégal doit une dette à celui qui fut le patron de l’Iaaf.