L’incroyable histoire entre Pape et Faty Niang, ancienne malade mentale

Une histoire peu commune s'est déroulée entre la dénommée Faty Niang et Pape Niang. La jeune femme, une malade mentale qui traînait dans la rue. C’est dans cette situation que l’a retrouvée Pape Niang, membre de l’association « And taxawu ñi weredi », dont l'objectif est de s’occuper des malades mentaux.

Après avoir obtenu l’accord de sa femme, Pape Niang a accueilli dans son domicile, Faty qui était enceinte d’un inconnu.

Il s’est occupé de la jeune femme jusqu’à ce que cette dernière retrouve ses esprits et sa famille.

Après avoir donné naissance à un petit garçon, Faty a donné le nom de Pape à son enfant.

Cerise sur le gâteau, les deux se sont dit oui la semaine dernière. Un mariage célébré en grande pompe!