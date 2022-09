La Facilité Investissements pour l’emploi lancera un 2e appel à propositions de projets régional qui débutera le 21 novembre 2022

Les entreprises et autres structures intéressées peuvent solliciter des subventions d’un montant maximal de 10 millions d’euros par projet.





La Facilité Investissements pour l’emploi est un mécanisme d’investissement pour la création d’emplois. Elle octroie des subventions compétitives pour cofinancer des projets publics ou privés dans ses huit pays partenaires en Afrique.





Le prochain appel à propositions de projets sera lancé le 21 novembre 2022 . Des propositions de projets à réaliser dans les pays suivants peuvent être soumises : Côte d’Ivoire, Égypte, Éthiopie, Ghana, Rwanda, Sénégal et Tunisie.





La Facilité Investissements pour l’emploi invitera les entreprises et les entités publiques de ces pays à soumettre des propositions de projets qui contribuent durablement à la création d’emplois dans le

secteur privé. Pour y parvenir, des subventions de cofinancement seront octroyées sur la base d’un processus compétitif de candidature. Celles-ci vont de 1 million à 10 millions d’euros par projet.





Quatre types de projets peuvent être proposés :





1. Projets à but non lucratif ayant un impact sur la création d'emplois (ne générant pas de revenus) : La Facilité couvre jusqu’à 90 % des coûts d’investissement.





2. Projets à but non lucratif ayant un impact sur la création d'emplois (générant des revenus) :La Facilité couvre jusqu’à 75 % des coûts.





3. Projets à but lucratif ayant un impact plus large sur la création d'emplois : La Facilité couvre jusqu’à 35 % des coûts.





4. Projets à but lucratif ayant un impact sur la création d'emplois : La Facilité couvre jusqu’à 25 % des coûts.





La Facilité Investissements pour l’emploi est un mécanisme d’investissement crée par la KfW Banque de Développement dans le cadre de l' Initiative spéciale Formation et emploi du Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ). L’Initiative spéciale, qui opère sous la marque Invest for Jobs , a pour objectif de supprimer des barrières à l’investissement et de créer des emplois et des formations durables dans ses pays partenaires en Afrique. Il s’agit de : Côte d’Ivoire, Égypte, Éthiopie, Ghana, Maroc, Rwanda, Sénégal et Tunisie.





Comment fonctionne le processus de candidature ?







• Les entreprises et autres structures intéressées peuvent soumettre leurs propositions de projet e t les documents y afférents pendant les phases de candidature. Les phases et les conditions de candidature ainsi que la liste des pays éligibles seront publiées sur le site web.





• Les entreprises peuvent participer en tant qu’organisme individuel ou en consortium avec d’autres entités en Afrique ou dans l’UE/AELE.





• Tous les emplois à créer dans le cadre des projets doivent relever du secteur privé.





• L’évaluation des projets sera effectuée par la Facilité Investissements pour l’emploi.





Le processus comporte une première étape de présélection sur la base des notes conceptuelles et une seconde phase d’évaluation détaillée des projets présélectionnés.





À propos de la Facilité Investissements pour l’emploi et le processus de candidature :





Pour des informations générales et d’autres offres de soutien par l’Initiative spéciale Formation et emploi :





N’hésitez pas à nous contacter !





Pour les questions concernant l’Initiative spéciale et la Facilité Investissements pour l’emploi :





Pour les questions concernant cet appel à propositions de