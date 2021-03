«Task Force»: Un nouveau mouvement contre toute forme d'exploitation...

Un nouveau collectif voit le jour au Sénégal. Il s’agit du Mouvement Task FORCE (Collectif contre toute forme d’exploitation) qui est représenté par des cadres, des orpailleurs, des agriculteurs …Selon le communiqué parvenu à Seneweb, « le mouvement apparaît comme un remède aux lots qui tardent et retardent le développement durable de la région qui est un mendiant assis sur une mine d’or et qui tend la main vers l’étranger ».Ce mouvement qui dénonce l’injustice se présente comme « la voix des sans voix ». Il a pour objectif d’«encadrer, former et protéger les acteurs dans les zones aurifères. Mais également avec l’acte 3, d’«amener les maires et les autorités à plus de transparence dans la gestion du pourcentage de revenu accordé à la localité par les exploitants miniers... ».Le mouvement dénonce l’attitude des maires qui, d’après eux, «au lieu d’investir pour leur population en œuvrant pour le développement de leur localité, construisent plutôt pour leur propre compte des villas et des édifices au détriment de leurs populations ».