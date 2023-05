Le charlatan Mouhamadou Fadel Ka et son complice condamnés à payer 12 millions F CFA à un commerçant

Le tribunal de grande instance de Louga a condamné le charlatan Mouhamadou Fadel Ka à un an ferme et à payer une amende de 12 millions F CFA à la partie civile constituée par le commerçant Ibrahima Sarr établi à Warack dans la commune de Koki (département de Louga).





Son complice Sidy Sy prend six mois de prison ferme. Les deux prévenus sont poursuivis pour association de malfaiteurs, charlatanisme, escroquerie et complicité d’escroquerie portant sur la somme de 11 millions F CFA.





Les faits remontent à 2021. Pour relancer ses activités commerciales; le commerçant Ibrahima Sarr s’en est ouvert à Sidy Sy.





Ce dernier l’a mis en contact par téléphone avec le sieur Mouhamadou Fadel Ka, prétendu marabout et résidant à Tambacounda.





Au bout du fil, le charlatan lui a promis des “prières pour l’aider à se libérer des difficultés", dit-il, en sus de récupérer surtout son véhicule saisi par la douane.





Quelques jours après, le charlatan lui a demandé la somme de 150 000 F CFA représentant des sacrifices à faire. Une fois la transaction faite, il lui ordonne de déposer les sacrifices sous un baobab situé près de la station Shell, la nuit, vers 2 h.





Le lendemain, dit-il, le charlatan lui a remis un bain mystique qui lui a fait perdre la raison. Depuis qu’il a commencé à utiliser le 'saafara' que le charlatan lui a donné, le commerçant a complètement perdu la raison.





Il faisait tout ce que le charlatan lui demandait, sans même réfléchir", a confié le plaignant.





Le commerçant lui envoie un montant de 5000.000frs par « Wave ».Loin de s’arrêter là, il finit par vendre le domicile de son grand frère à Touba pour un peu plus de 5 millions F CFA.





Lasse, la victime s’en est ouverte à son fils Daouda Sarr qui l’a emmené auprès d’un autre marabout pour un bain de désenvoûtement.





Un jour après, le commerçant a “repris” ses esprits. Sans perdre de temps, il porte plainte contre le charlatan Mouhamadou Fadel Ka et son complice Sidy Sy à la brigade de Koki.