Les 6 cryptomonnaies les plus populaires que tu dois avoir à l’oeil en 2023

Alors que le marché à la baisse approche de son point bas, c'est le moment idéal pour réfléchir aux tokens à surveiller en 2023. Si tu as du mal à trouver quelques valeurs sûres, ne t'inquiète pas. Cet article te présentera six des cryptos les plus populaires que tu devrais avoir à l'œil en 2023.





1. Metacade (MCADE) - L'une des cryptomonnaies les plus prisées en 2023





Alors que le monde des jeux se rapproche de plus en plus de l'approche "play-to-earn" (P2E), le besoin de plateformes adaptées s'accélère. Voici Metacade , une plateforme communautaire conçue spécialement pour le jeu P2E. Dans Metacade, tu trouveras des espaces pour te connecter avec d'autres personnes autour de tes jeux préférés, une salle d'arcade virtuelle avec des titres exclusifs, et de multiples façons de gagner plus avec le jeu P2E.





L'une des principales ambitions de Metacade est de faire de sa plateforme un lieu unique pour tout ce qui concerne le GameFi . C'est pourquoi tu découvriras des classements, des critiques, des forums, des salons de discussion et les dernières nouvelles partagées par les experts du secteur, le tout conçu pour t'aider à progresser. Pour encourager les esprits les plus brillants de GameFi à partager leurs connaissances avec d'autres, Metacade offre des tokens MCADE aux utilisateurs qui contribuent aux critiques, aux conseils et à tout autre contenu utile à la communauté. Quelle que soit ton expérience du jeu, tu peux toujours gagner simplement en faisant de Metacade la destination ultime pour le jeu P2E.





Mais ce n'est pas tout. Non seulement Metacade permet aux joueurs de gagner plus grâce aux jeux P2E, mais il leur permet également de façonner directement l'avenir des jeux auxquels ils joueront. À la fin de l'année 2023, Metacade attribuera son premier Metagrant, une fonctionnalité qui permet à la communauté de diriger les fonds vers les développeurs qui créent les jeux auxquels tout le monde veut jouer.





Tout d'abord, les développeurs soumettent leurs idées à l'un des concours Metagrant. Ensuite, les détenteurs de MCADE votent pour leur idée préférée, et le projet gagnant reçoit un financement de la trésorerie de Metacade pour accélérer le développement. Le projet gagnant est financé par la trésorerie de Metacade pour accélérer son développement. Le titre terminé est ensuite ajouté à la salle d'arcade virtuelle de Metacade pour que tout le monde puisse y jouer et en profiter.





Bien sûr, il ne s'agirait pas d'une véritable plate-forme Web3 sans décentralisation. Une fois le développement de la plate-forme terminé, l'équipe centrale de Metacade prévoit de se retirer et de transformer la communauté en une organisation autonome décentralisée (DAO). À partir de là, ce sont des membres élus de la communauté qui dirigeront le projet, et les détenteurs de MCADE pourront proposer et voter les changements apportés à la plateforme. Metacade deviendra ainsi la première salle de jeux virtuelle gérée par la communauté.





Si tu t'inquiètes de la sécurité de Metacade avant et après que cela se produise, ce n'est pas nécessaire. Metacade a obtenu l'approbation de Certik , l'un des leaders de la vérification, de la sécurité et de la transparence des blockchains. Certik a effectué des vérifications approfondies sur l'équipe de Metacade, le code des smart contracts et les tokenomics afin de garantir la protection des utilisateurs. Metacade utilise également des portefeuilles multi-signatures, qui nécessitent deux signatures de clés privées ou plus pour autoriser les transactions de la trésorerie. Cette fonctionnalité restera constante même après la transition de Metacade vers une DAO.





Le marché du GameFi étant appelé à exploser en 2023, il est facile de comprendre pourquoi Metacade est l'une des cryptos les plus en vogue actuellement. Son approche centrée sur la communauté est presque certaine d'être un succès auprès des nouveaux joueurs P2E, et des fonctionnalités comme le Metagrant et les récompenses généreuses ne font que renforcer son offre. Mieux encore, son token natif MCADE est toujours en presale, ce qui signifie que c'est le moment idéal pour s'impliquer avant que la plateforme ne gagne en popularité ! Pour toutes ces raisons, Metacade est la crypto numéro un pour 2023.





2. Ethereum (ETH) - Le principal token d’utilité avec de grands projets pour 2023





Ethereum est la deuxième crypto-monnaie la plus valorisée et la première plateforme de smart contracts au monde - un titre qui n'a pas encore été contesté. Alors que le bitcoin est connu pour son statut d'"or numérique", l'Ethereum est parfois appelé "pétrole numérique" en raison de son utilisation répandue dans les applications décentralisées (dApps), les projets DeFi et les collections NFT.





Bien qu'il existe plusieurs rivaux d'Ethereum (y compris certaines cryptos populaires de cette liste), aucun d'entre eux n'a atteint la renommée et le niveau d'adoption d'Ethereum. Par exemple, à la mi-décembre 2022, l'Ethereum représente environ 57 % de la valeur totale bloquée dans l'ensemble de l'écosystème DeFi - plus de 5 fois son plus proche rival, BNB Chain ( DeFiLlama ).





Avec la mise en œuvre du sharding à l'automne 2023, qui devrait propulser les vitesses de transaction d'Ethereum à plus de 100 000 transactions par seconde (TPS), il est presque certain que cette domination se poursuivra. L'Ethereum est donc l'une des cryptomonnaies les plus prisées en 2023.





3. Cardano (ADA) - La lenteur et la constance font gagner la course ?





Cardano est l'une des plus proches menaces pour la position d'Ethereum dans l'espace de la phase 1. Lancés en 2017, les développeurs de Cardano ont cherché à créer une plateforme sécurisée capable d'exécuter des smart contracts à l'échelle. Bien qu'on leur reproche d'avoir été trop lents à développer leur réseau (ils n'ont introduit les smart contracts qu'en 2021, par exemple), les fondateurs de Cardano soutiennent que leur approche rigoureuse, appuyée par des recherches universitaires, est fondamentale pour la stabilité et la sécurité du réseau.





Cette approche a été caractérisée par cinq phases de développement, chacune se concentrant sur un domaine spécifique d'amélioration à apporter. La phase actuelle, Basho, vise à mettre à l'échelle le réseau Cardano. Cela inclut la mise en œuvre progressive d'Hydra en 2023, une solution de mise à l'échelle qui pourrait théoriquement propulser le TPS de Cardano à plus d'un million. Lorsque cela se produira, Cardano pourrait être l'une des blockchains les plus rapides du marché, suscitant une vague de nouveaux investissements. Bien qu'il reste à voir comment Hydra s'en sortira, cela place Cardano en troisième position des cryptomonnaies les plus populaires en 2023.





4. Polygon (MATIC) - Des partenariats multiples avec de grands noms pourraient propulser MATIC





Polygon est un cadre et un protocole qui permet aux développeurs de bénéficier de l'évolutivité tout en utilisant la blockchain Ethereum. Il s'agit de la principale solution de niveau 2, qui prend en charge et étend les capacités d'Ethereum de manière rapide et peu coûteuse. Cela ouvre des portes aux développeurs qui cherchent à construire sur Ethereum et qui étaient auparavant rebutés par son faible débit et ses frais de gestion élevés.





Même la transition d'Ethereum vers le sharding, mentionnée précédemment, n'a pas empêché certaines des plus grandes entreprises du monde de s'impliquer dans Polygon. Starbucks, Reddit, Nike, et Meta, ont tous commencé à utiliser Polygon pour propulser leurs projets NFT. Les résultats de ce mouvement ? Le nombre d'acheteurs NFT sur le réseau a grimpé de plus de 200 %, et les ventes ont augmenté de près de 93 % à la mi-décembre 2022. Ajoute à cela une récente intronisation au programme Disney Accelerator, et tu as sans doute l'une des cryptos les plus populaires de 2023.





4. Toncoin (TON) - La propre crypto-monnaie de Telegram





En ce qui concerne les cryptomonnaies populaires, le Toncoin est vraiment en pleine effervescence en ce moment. Le Toncoin est étroitement lié à Telegram, l'application de messagerie populaire qui rivalise désormais avec Snapchat en termes d'utilisateurs actifs mensuels ( Statista ). Mais pourquoi ce lien étroit ? TON, ou The Open Network, a été créé par les cofondateurs de Telegram, mais ils ont dû faire face à un litige avec la SEC. Cela les a obligés à suspendre le développement du réseau par Telegram et à libérer leur travail pour un développement open-source. En 2022, il a été mis en service.





Malgré l'ordre de cesser le développement de TON, cela n'a pas empêché Telegram de l'intégrer (légalement) dans son application. En octobre 2022, Telegram a lancé Fragment, une plateforme d'enchères décentralisée. Au départ, seuls les noms d'utilisateur pouvaient être achetés et vendus. Mais, début décembre, Telegram a annoncé que les utilisateurs pourraient accéder à une inscription sans carte SIM en utilisant un numéro basé sur la blockchain qui pourrait être acheté sur Fragment.





À mesure que le web se rapproche d'un avenir décentralisé et dénué de toute confiance, les applications axées sur la protection de la vie privée comme Telegram joueront un rôle beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Avec Toncoin en tête, il est facile de dire que TON est l'une des cryptos les plus populaires en 2023.





5. Chainlink (LINK) - Des partenariats à venir avec des gouvernements du monde entier ?





Chainlink est un réseau d'oracle décentralisé qui vise à combler le fossé entre les données on-chain et off-chain. Pour ce faire, il sert d'intermédiaire entre une source de données et une blockchain donnée. Par exemple, de nombreux projets DeFi utilisent Chainlink pour accéder à des données de prix fiables et faciliter la communication inter-chaînes. Cependant, l'ambition à long terme de Chainlink est de connecter l'industrie financière traditionnelle à l'industrie des blockchains, en permettant aux banques de communiquer de manière fiable avec les blockchains des autres.





Chainlink joue un rôle essentiel dans la sphère des cryptomonnaies. Malgré cela, peu, voire aucune entreprise, n'a réussi à rivaliser avec son incroyable innovation dans le domaine des oracles décentralisés. Ces barrières élevées à l'entrée font de Chainlink une force imparable, surtout si l'on considère le besoin d'oracles lorsqu'il s'agit de monnaies numériques des banques centrales (CBDC).





Compte tenu de la concurrence minime à laquelle il est confronté, Chainlink est susceptible de devenir l'oracle de choix pour les gouvernements du monde entier. Avec 50 pays qui développent ou testent actuellement leur propre CBDC ( Atlantic Council ), Chainlink pourrait connaître une excellente année 2023, ce qui en ferait la sixième crypto-monnaie la plus recherchée.





6. Filecoin (FIL) - Le stockage décentralisé devrait connaître une forte croissance en 2023





Filecoin est un réseau décentralisé de stockage de fichiers qui permet aux utilisateurs de louer leur espace de stockage en échange de tokens FIL. Contrairement aux fournisseurs traditionnels de stockage en cloud centralisés, comme Dropbox, Amazon Web Services et Microsoft Azure, Filecoin utilise un système décentralisé où les fournisseurs individuels sont en concurrence pour offrir le stockage au prix le plus bas. Cela a permis à Filecoin d'offrir un stockage 99,5 % moins cher que les services centralisés ( CoinTelegraph ).





L'un des principaux problèmes que Filecoin vise à résoudre est la centralisation et la censure présentes dans les industries du stockage en cloud. Actuellement, une poignée de titans du secteur détiennent une part de marché importante et sont en mesure de dicter les conditions et les tarifs aux utilisateurs. L'approche décentralisée de Filecoin permet un système de stockage plus équitable, résistant à la censure et inviolable.





Parallèlement à un récent rapport de Huobi qui prévoit que le stockage décentralisé verra une augmentation de la demande en 2023, Filecoin travaille également au déploiement de smart contracts qui peuvent s'intégrer à la chaîne Ethereum. Lorsque cela se produira, le taux d'adoption de Filecoin pourrait bondir, et c'est pourquoi il est le septième token le plus populaire en 2023.





Metacade (MCADE) est la crypto la plus hype en ce moment.





Les six cryptos populaires énumérées ici sont toutes susceptibles de surpasser les performances en 2023. L'Ethereum devrait poursuivre son règne, tandis que des projets comme Polygon et Chainlink semblent aller de mieux en mieux malgré le marché à la baisse des cryptos. Mais pour ce qui est de la meilleure opportunité d'investissement pour 2023, Metacade apparaît comme un vainqueur incontestable.





Avec une position forte dans l'une des industries à croissance rapide du monde, un certain nombre de fonctionnalités précieuses conçues avec une communauté de joueurs passionnante à l'esprit, et un engagement solide envers la décentralisation et la sécurité, il est clair que Metacade vise la grandeur. Si tu le penses aussi, tu regarderas la presale de Metacade dès que possible.





