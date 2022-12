Lutte contre les violences faites aux femmes : Dafadoy maintient la cadence

Randonnée pédestre de femmes activistes

Le collectif contre les violences faites aux femmes et aux enfants Dafadoy a marqué le pas dans un contexte placé sous le signe de la célébration des 16 jours d’activisme.





Baskets bien lacés, casquettes bien vissées, le collectif a organisé une randonnée pédestre, ce dimanche matin, pour dire non aux violences faites aux femmes. ''Orangez le monde'' ou encore ''Dafa doy'' (ça suffit !), tels sont les mots inscrits sur les t-shirts des marcheurs.





Cette initiative est organisée en collaboration avec des clubs de randonneurs. Après un petit échauffement, les randonneurs commencent à pas-chassé. Ils marchent au rythme de la sono qui les accompagne avec des messages de sensibilisation à fond. Une façon de faire passer le message au niveau des différentes zones.





En effet, ils ont prévu le départ aux Hlm, en passant par la mosquée Massalikul Jinane, Niary Tally, Bopp, Biscuiterie, Ouagou Niayes 2, Ben Tally pour revenir aux Hlm.





L'événement est aussi organisé pour clôturer la caravane de sensibilisation sur les violences faites aux femmes et aux enfants. «Cette randonnée fait suite à une série d’activités du collectif enclenchée depuis plus de deux mois à travers une caravane organisée dans cinq régions du Sénégal, pour renforcer la sensibilisation sur les violences», a fait savoir Maimouna Makoar Diouf, chargée de la recherche de financement du collectif. Dafadoy mise aussi sur ces activités de proximité pour sensibiliser et prévenir les sévices à l’égard des femmes avec l’aide d’associations telles que l’AJS.





«Nous continuons à porter ce combat avec nos sœurs de Dafadoy, en misant sur la sensibilisation, l’accompagnement, les plaidoyers pour venir à bout de ces violences», affirme Madjiguène Sarr de l’Association des juristes du Sénégal.