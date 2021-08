Mansour Faye sur l'accident de Kaolack : "Les auteurs seront appréhendés et traduits en justice"

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désengagement, Mansour Faye, a réagi suite à l'accident survenu, ce dimanche, à Kaolack, ayant coûté la vie à 4 personnes. Et c'est pour exprimer sa douleur rassurant que les personnes impliquées dans ce drame seront traquées et traduites en justice.





«C’est avec une douleur atroce et une vive colère que j’apprends le décès de quatre (4) occupants d’un taxi qu’un camion a percuté à Kaolack sans leur laisser la possibilité d’échapper à cette mort atroce. Des blessés sont aussi notés durant cet accident odieux et révoltant», a déclaré Mansour Faye, sur sa page Facebook.





«Les auteurs de cet acte ignoble seront appréhendés et traduits en justice. Une enquête est en cours», a-t-il juré, invitant les populations, notamment les Kaolackois, à garder le calme. « Je demande aux populations de rester calmes et de s’assurer que l’Etat du Sénégal fera le nécessaire», a souhaité M. Faye.