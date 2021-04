Mbour : Deux frères assassinent leur demi-frère puis jettent le corps en mer

Le drame s’est passé en mer. Il met en cause deux frères qui ont les mêmes initiales (A.F) et qui ont sauvagement tué leur demi-frère au large des côtes Bissau-Guinéennes.Si l’on se fie aux sources de Dakaractu, le service des pêches de Mbour a interpellé la police pour leur faire part de la disparition d’un pêcheur en mer.En effet, l’inspecteur des pêches avait informé les limiers au sujet d’un certain monsieur du nom de S.C, pêcheur en activité et qui était dans la même embarcation que la victime.C’est ainsi qu’il (l’inspecteur des pêches) les a contactés pour les informer sur les détails des circonstances de la disparition de la victime en mer. Toujours selon le témoin, ‘’au large des côtes guinéennes, la victime a fait l’objet de sévices corporels de la part de ses deux frères, à la suite desquels il a trouvé la mort". Selon ses explications, les présumés meurtriers profitaient du sommeil des autres personnes présentes dans la barque pour jeter la dépouille dans les eaux.A en croire les déclarations du service des pêches et du témoin, ‘’ les mis en cause sont allés ensuite à Saint-Louis pour les besoins des funérailles’’. Une enquête a été ouverte par les limiers.Au quartier Oncad de Mbour, la police procède à l’interpellation de l’un des demi-frères de la victime qui d’ailleurs, est le capitaine de la pirogue désigné comme l’auteur des coups et blessures mortels selon les témoins.Quant à l’autre frère, présumé meurtrier, il a été cueilli au quartier Santhiaba de Saint-Louis par les hommes du commissaire central qui avait procédé à son interrogatoire. Une équipe s’en est chargée pour le transférer à Mbour où il est mis en charge du commissariat central de Mbour, a ainsi rapporté Dakaractu.Les deux frères ont avoué les faits devant les enquêteurs.