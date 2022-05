Mbour : un mystérieux produit déversé en mer, des poissons tués, cinq localités touchées…

Les pêcheurs de la Petite Côte sont inquiets. Depuis le 8 mai, ils ont détecté au large de Mbour un mystérieux produit de couleur rougeâtre. Ce n’est que cinq jours plus tard, le 13, qu’une unité de la marine nationale s’est déployée sur les lieux pour effectuer les constats et des prélèvements.



En attendant les résultats de ceux-ci, d’aucuns soupçonnent qu'il s'agit d'un polluant provenant d'un ou de plusieurs navires. D’autant qu’à l’endroit où le mystérieux produit a été décelé, on note la présence de nombreuses espèces mortes dont des poissons.



D’après Libération, qui donne l’information dans son édition de ce lundi, en 48 heures, le produit en question s’est répandu à Sologne, Somone, Popenguine et Joal. Ce qui inquiète les pêcheurs de ces localités.



Le journal renseigne que la surveillance a été renforcée au niveau des zones touchées avec le concours de la marine, de la gendarmerie ainsi que des services des Pêches et des Aires marines protégées.