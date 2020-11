Microfinance Islamique : 47 milliards pour diversifier les sources de financements de projets (PROMISE)

Le PROMISE a pour objectif général d'améliorer le revenu des bénéficiaires, à travers le renforcement de l'accès durable de la majorité de la population à des services financiers islamiques adaptés sur l'ensemble du territoire national, d'ici à 2025.Selon la coordonnatrice Yaye Fatou Diagne, ce projet s'élève à un coût global de 47 milliards de FCA étalés sur cinq (5) années renouvelables. Mais sa véritable finalité est de voir la branche de la microfinance islamique devenir performante, inclusive et pérenne au service d'une économie émergente, dans une société solidaire.Pour y parvenir, poursuit la coordinatrice, le programme ambitionne de,L’atteinte de ces objectifs spécifiques permettra toujours selon Yaye Fatou d’installer définitivement la microfinance islamique au Sénégal et de réduire le taux d'exclusion financière des bénéficiaires ainsi que le financement des projets des secteurs prioritaires du Plan Sénégal Emergent (PSE).« Pour la mise en œuvre du volet consacré au renforcement des capacités des bénéficiaires intermédiaires et finaux, nous avons lancé une importante campagne de sensibilisation et de communication, dont le succès dépend largement des relais que vous êtes, éminents acteurs de la presse, à différents niveaux. Relais incontournables pour atteindre les populations dans les coins les plus reculés du pays. Nous avons jugé nécessaire et utile que les journalistes, que vous êtes, doivent être sensibilisés, formés et accompagnés dans le traitement de l'information dans le domaine de la finance islamique d’une manière générale et de la microfinance islamique en particulier », affirme Mme Diagne.