Mort de Mamy Doura Diallo en couches : Le procureur de la République ordonne une autopsie

Le dossier Mamy Doura Diallo, du nom de la femme décédée en couches avec son bébé, au centre de santé de Kédougou, est sur la table du procureur. Le parquet de Kolda a ordonné une autopsie au lendemain du drame. Ce, afin de déterminer les circonstances du décès de la dame. Selon Rfm, ce jeudi 1er septembre, le gynécologue Léon Mbada Faye, l’anesthésiste Aziz Dioum et l’infirmier de poste Bacary Diakhaté, ont été arrêtés et placés en garde à vue pour «manquement grave ayant conduit à la mort de Mamy Doura et de son bébé».