Naufrage du bateau le Joola: les familles réclament justice et exigent de l'État...

20° anniversaire du naufrage du Joola survenu dans la nuit du 25 au 26 septembre 2002 au large des côtes gambiennes faisant plus de 1800 morts. Le président des victimes du bateau de Joola a tenu un point de presse pour soulever les difficultés qu’ils rencontrent et réclament plus de considération.





« 1853 morts ou portés disparus, chiffre artificiel et 64 rescapés,; nous savons que ce sont des chiffres erronés » a-t-il annoncé à l'entame de ses propos.

Ainsi, les proches des victimes appellent les autorités à la diligence et à plus d'égard sur cette tragédie maritime.





"Après vingt ans déjà, les familles des victimes sollicitent votre présence à Ziguinchor lors de ce 20 anniversaire le 26 septembre 2022, ce qui n'a jamais été le cas depuis ce naufrage en 2002. »

Les familles des victimes, par la voix de leur président Cheikhna Keita, de constater, « avec regret et amertume toujours que ce sont des ministres qui sont envoyés et qui font tout dans la précipitation ».





Commémoration de la tragédie: plaidoyer pour en faire un jour férié





Cheikhna Kéita et compagnie estiment que la date du naufrage devrait être décrété jour férié pour marquer les esprits. « Nous ne pouvons plus célébrer cet anniversaire depuis 19 ans et les Sénégalais vaquent tranquillement à leurs besoins, d'autres font la bamboula ne tirant aucune leçon de ce naufrage. Nous exigeons que vous preniez un décret pour que ce Jour d’anniversaire soit férié, ceci doit servir de leçon en plus respecter les amis ceux que nous avons perdu. Nous exigeons le renflouement du bateau, nous voulons faire notre deuil, qu'est qu'on nous cache ? », s'interroge M. Kéita.

A l'endroit du chef de l'État toujours, il ajoute : « Tout au début du naufrage, l’Union européenne s’était engagée à le faire mais c'était le refus de l'Etat d'alors. Pourquoi, Excellence, nous sommes une association sans assistance, sans soutien? Nous sommes dans le bénévolat depuis 20 ans, nous n'avons ni assistance financière ni matérielle. L’association n'a pas de siège. Atepa nous avait prêté un siège qu'il a retiré . »





"Que justice soit faite ! "





Toujours dans la dynamique de faire le deuil, les familles des victimes demandent à ce que Justice soit rendue au nom du peuple sénégalais.





« Excellence, justice ne nous a jamais été rendue et nous savons tous qu'il y a de coupables. Au lieu de changer les deux moteurs qui coûtent moins d'un milliard, c’est dix moteurs ont été colmatés, lors du voyage aller pour l'inauguration, l’un des moteurs est tombé en panne... », rappelle le président des familles des victimes. " Nous réclamons le restant des 20 milliards soit 6 milliard 900 millions et vous êtes le seul à donner ces instructions. Cette somme nous permettra à construire une place, une fondation en plus d'assister des familles qui sont oubliées. Nous espérons être entendus pour ce 20eme anniversaire pour régler toutes les situations. », conclut-il.