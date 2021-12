Nouvelle distinction pour Rahma Ndao : La Sénégalaise surdouée vivant aux USA

Encore une distinction pour Rahma Ndao ! La jeune sénégalaise, qui brille dans le système éducatif américain, a reçu le prix “Future Leader”, lors des “African Leadership Awards”, cérémonie organisée récemment au Westin de New York, par le Mouvement des Entreprises du Sénégal (MEDS).





Après la réception de son prix “Future Ledare”, elle a invité la jeunesse africaine à “cultiver la persévérance, la passion et la patience”.





Agée de 18 ans, Rahma Ndao est actuellement étudiante en 2ème année à Northwestern University en Communications et Business Institutions. Elle bénéficie d’une bourse annuelle de 80 mille dollars.





La cérémonie African Leadership Awards “récompense et célèbre les illustres décideurs africains et de la diaspora qui se sont distingués sur le continent et à l’international. Ces leaders qui font la fierté et donnent l’image d’une Afrique qui innove, qui réussit”, soulignent les organisateurs.





Pour rappel, Rahma Ndao a un quotient intellectuel très élevé. A l’âge de 13 ans, elle a été admise au Mensa, une prestigieuse école réservée aux surdoués. Après avoir réussi avec brio les tests d’intelligence humaine, la jeune sénégalaise fait la fierté de son pays. En effet, cette école n’admet que les élèves avec des QI entre 140 et 200.