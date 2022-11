Opération de sécurisation combinée Police-Gendarmerie à Mbour: 166 individus dont 1 meurtrier, interpellés

Pour renforcer le sentiment de sécurité des populations, la police et la gendarmerie poursuivent leurs opérations combinées de sécurisation de grande envergure dans les régions de Dakar, Diourbel et Thiès.



C'est dans ce cadre que les pandores et les limiers ont maillé, dans la nuit d'hier, le département de Mbour pour lutter contre la délinquance et la criminalité. Ainsi les éléments de la Compagnie de gendarmerie locale et ceux du commissariat central de la Petite-côte ont mutualisé leurs forces.



Cette opération coup-de-poing mixte, opérée dans la nuit du samedi au dimanche dans le département de Mbour, s'est révélée fructueuse. Et pour cause, les hommes en bleu et les policiers ont mis la main sur 166 individus dont un meurtrier, selon les informations exclusives de Seneweb



Un meurtrier arrêté à Mbour



136 personnes ont été interpellés pour vérification d'identité, 08 pour ivresse publique et manifeste, 03 pour offre et cession de chanvre indien, 03 pour vagabondage, 04 pour nécessité d'enquête, 01 pour coups et blessures volontaires, 01 pour meurtre.



2 kg de drogue et une centaine de caisses de boissons alcoolisées saisis



Également, la descente inopinée dans les coins et recoins dudit département a permis aux forces de défense et de sécurité de saisir 2 kg de chanvre indien et 95 caisses de boissons alcoolisées, d'après nos sources.



26 véhicules mis en fourrière et 26 motos immobilisées



Pour diverses infractions routières, la police et la gendarmerie ont mis en fourrière 26 véhicules, immobilisé 25 motos et saisi 117 pièces des permis de conduire.