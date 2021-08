Papa Aly Guèye sur l'offre spontanée avec le Pudc : "Si je rentrais dans les appels d'offres, les petites entreprises n'allaient plus travailler"

C'est une offre spontanée et non un marché de gré à gré qui lie Excellec au Programme d'urgence de développement communautaire (Pudc). La précision a été faite par Papa Aly Guèye qui annonce que, dans le cadre de cette convention, 2000 villages seront électrifiés à travers tout le Sénégal.





"Si je rentrais dans les appels d'offres, les petites entreprises n'allaient pas travailler". C'est la forte conviction de Papa Aly Guèye, le privé sénégalais associé à la Senelec à travers Excellec. En lieu et place d'un marché de gré à gré évoqué, le contrat le liant au Pudc est une offre spontanée proposée par cette entreprise, devenue aujourd'hui leader africain dans la fabrication de poteaux en béton.





En effet, le site de Diamniadio, étalé sur 6 hectares, a renforcé ses capacités pour produire maintenant 500 supports par jour. "Nous offrons aux entreprises la possibilité d'être indépendantes ou de venir travailler avec notre groupe en qualité de prestataires. Aujourd'hui, 110 prestataires sénégalais ont rejoint Excellec", révèle Papa Aly Guèye indiquant que 12.000 personnes ont ainsi un travail décent grâce à ce type de partenariats.