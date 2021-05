Poste électrique 100% numérique : Une première en Afrique

Poste électrique numérique à Thies

Le Sénégal étrenne son premier poste électrique 100% numérique. C'est également le premier du genre en Afrique. Le poste est construit pour plus de rapidité dans le transport d'énergie depuis Tobéne, Thiona et Diass.

Il s'agit d'une énième réalisation électrique implantée dans la région de Thiès.





« Après Thies ville historique, le président vient de faire de Thiès ville carrefour électrique. Nous avons à Thiès la centrale Tobène power, 120 Mw, deux centrales solaires : la centrale de Méouane, la centrale solaire de Mérina Dakhar. Nous avons également la centrale éolienne de Taiba Ndiaye", liste Papa Mademba Bitéye, directeur général de la Senelec.

À l'en croire, le président de la République continue ainsi sa politique de doter les Sénégalais d'électricité jusque dans les hameaux les plus reculés.





"Son ambition est de casser la fracture énergétique qui a longtemps déséquilibré le pays et qui faisait croire à certains de nos compatriotes qu’ils étaient condamnés à vivre dans le noir. Nous comprenons qu’en apportant l’électricité aux couches vulnérables et défavorisées, nous contribuons à réduire la pauvreté, à réduire les inégalités sociales. Ce qui favorise ainsi l’émergence d’une société équitable», indique le Dg de la Senelec.