Pour les jeunes Sénégalais sans emploi, "il ne suffit plus d'avoir un diplôme"

Ndeye Yacine Dieng, en bas à gauche, recouvre du poisson de coquilles d'arachide pour le transformer sur la plage de Bargny, à quelque 35 kilomètres (22 miles) à l'est de Dakar, au Sénégal, le mercredi 21 avril 2021.

Au Sénégal, l’approche des élections territoriales est marquée par des promesses d’emploi pour les jeunes qui se plaignent de cette mauvaise pratique qui les oblige à se morfondre dans des métiers qui ne collent pas souvent avec leur profil et surtout leur niveau d’études.