Rédacteur web free-lance, une bonne opportunité d’emploi pour le Sénégal

Trouver du travail au Sénégal est difficile, car les entreprises Sénégalaises peinent à créer des emplois dans le pays. La sous-traitance des métiers de l’internet par les agences web Françaises créée des centaines d’emplois qualifiés et peut aider à éponger le nombre grandissant de chômeurs Sénégalais. Beaucoup de demandeurs d’emploi dans toute l’Afrique se tournent ainsi vers la rédaction web, car la recherche de bons rédacteurs est cruciale pour les agences web Françaises.





Emploi de rédacteur web freelance offshore





L’offre d’emploi de rédacteur web offshore qui travaille en freelance à domicile est très importante, mais la sélection des candidats est très forte. Tout le monde peut espérer devenir rédacteur web freelance , mais au final il y a peu d’élus car le niveau requis pour être rédacteur web dans une agence web est très élevé. Une fois que le candidat a fait ses preuves et qu’il a montré qu’il est sérieux, il travaille en freelance de chez lui au Sénégal pour un employeur Français.





Agence web, Quèsaco ?





La démocratisation d’internet dans les années 90 a vu l’apparition de nouveaux métiers qui s’inscrivent dans la durée. Sollicitées au départ principalement pour la création de sites internet et le développement de pages html, les agences web ont pris progressivement de l’importance. Elles gèrent aujourd’hui la création de site, le référencement naturel, le netlinking, la rédaction des contenus, la communication sur les nombreux médias du web et les réseaux sociaux.





L’agence web offshore dans tout ça ?





L’externalisation des métiers de l’internet n’est pas nouvelle. Les bénéfices en termes d’emploi pour les populations Africaines sont palpables, portés par une main-d’œuvre moins chère qu’en France et de bonne qualité.





L’Afrique francophone fait office de terre d’accueil pour les agences web offshore, surtout pour les entreprises dont l’activité s’adresse à des clients Français. Le niveau de Français de certains pays d’Afrique est un atout considérable, sans lequel aucun travail de rédaction n’est possible.





Prenons l’exemple de Madagascar, qui s’est historiquement tourné vers la sous-traitance offshore des métiers du web depuis le début des années 2000. La plus importante agence web offshore à Madagascar et en Afrique s’appelle Webtoo . Créée en 2007, elle emploie actuellement plus de 40 personnes qualifiées à Madagascar. Mais, même si les emplois sont majoritairement basés à Tananarive, la capitale de l’Ile rouge, l’agence emploie dans toute l’Afrique francophone un nombre de plus en plus important de rédacteurs web freelance qui travaillent à domicile.





Quel profil pour travailler chez Webtoo ?





Il faut avoir un niveau d’études bac+2 minimum, savoir rédiger en Français parfait, être capable de documenter et structurer ses idées, être équipé d’un bon ordinateur et d’une connexion internet stable. Et en plus, il faut être sympa ?