Retard dans la mise en place des intrants agricoles : Les paysans sonnent l'alerte à Kaffrine

Les responsables d’organisations de producteurs regroupant les paysans ont attiré l'attention de l'État sur la rareté de l’engrais dans leurs localités. En effet, selon eux, l'engrais est presque introuvable dans le pays au moment où les cultures et les semis en ont plus que besoin. « C’est la croix et la bannière pour trouver de l'engrais pour les paysans complètement laissés en rade et désabusés par une mauvaise politique et une absence totale de planification dans le système de distribution des engrais fabriqués par les ICS », a souligné Fatou Dieng, responsable comptable de ladite association.



Les responsables de la structure filiale qui intervient dans la distribution de l'engrais se sont réunis hier à Mbirkilane pour alerter l'opinion publique nationale et internationale, de même que les pouvoirs publics sur la situation désastreuse qui prévaut dans le monde rural sénégalais.



Selon toujours Fatou Dieng, « à ce stade de l'hivernage, les cultures ne se portent pas bien. Pour cause, aucun respect des itinéraires techniques dans l'utilisation et dans l'application des engrais. L’état actuel des semis de mil, d'arachide, de maïs etc. ne donne pas espoir pour de bonnes récoltes en 2021. Nous alertons l'opinion nationale, internationale que cette catastrophe qui se dessine est due à un manque criard d'engrais dans les magasins des ICS.

En 2020, les ICS nous avaient donné plus de 20.000 tonnes que nous avons distribuées dans toutes les régions du Sénégal à un bon prix abordable".



De 20.000 tonnes l'année dernière, nous n'arrivons à mettre la main que sur 3.000 tonnes en tant que structure agréée qui intervient dans la chaine de distribution des engrais. Il y a donc un gap important de 17.000 tonnes en 2021. Cette offre de 3.000 tonnes est largement insuffisante face à la forte demande du monde paysan.