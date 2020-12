Saraya / Orpaillage clandestins : 12 maliens et 02 Burkinabé interpellés par la Gendarmerie à Gamba-Gamba

La brigade de gendarmerie territoriale de Saraya poursuit ses opérations de démantèlement des sites d’orpaillage clandestin. Après Séguekho, elle a réussi à mettre un terme aux activités illicites du site clandestin de Gamba-Gamba, localité située dans l’arrondissement de Bembou (Département de Saraya).







La prolifération des sites d’orpaillage clandestins est devenue inquiétante dans le département de Saraya où l’on recense plus d’une centaine de sites clandestins disséminés à travers la région surtout le long de la frontière sénégalo-malienne. Les services de sécurité qui mènent en ce moment des opérations de sécurisation dans la région font souvent face à ces activités illégales, surtout dans le département de Saraya où ces sites ont fini d’altérer le domaine forestier de la région, avec comme conséquences le déversement des substances chimiques dans les différents cours d’eau utilisés le plus souvent par les populations et les animaux. Après le démantèlement du site d’orpaillage clandestin de Séguékho dans la commune de Bembou hier, c’est autour de forêt de Gamba-Gamba, localité située toujours dans la commune de Bembou sur l’axe Kharakheyna-Moussala de recevoir la visite des éléments de l’adjudant Laye Diaw Ndiaye de la brigade de gendarmerie de Saraya ce jeudi.





Au cours de cette opération, la gendarmerie de Saraya a procédé à l’arrestation de 14 personnes dont 12 Maliens et 02 Burkinabé pour exploitation illicite de substance minérale et usage de substances chimiques avec altération du domaine forestier. Du matériel a été saisi, constitué de 10 groupes électrogènes, 07 pelles carrées et 10 marteaux piqueurs. Des informations reçues sur place par Seneweb, à Gamba-Gamba, révèlent que ce site avait fait l’objet de fermeture une première fois. Il a été rouvert une seconde fois d’une façon clandestine.





Il faut cependant rappeler que ces activités clandestines sont récurrentes dans la région de Kédougou notamment dans le département de Saraya.





En ce moment, la brigade de gendarmerie de Saraya mène une opération d’envergure pour lutter contre l'extraction minière illégale.