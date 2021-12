Sénégal : Près de 20 millions d’abonnés au téléphone mobile et plus de 15 millions à Internet

À la date du 30 juin 2021, les abonnés actifs des opérateurs de téléphonie mobile en activité au Sénégal sont au nombre de 19.667.613 millions, soit un taux de pénétration de 117,73%, sur une population totale estimée à 16 millions d’habitants.





C'est, du moins, ce qu'a appris le journal L’AS du ministre de l’Économie numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diattara.





Quid des services internet ? Le taux de pénétration est estimé à 92,29% avec un nombre d’abonnés qui s’élève à 15.418.058, selon les statistiques fournies en fin juin 2021.