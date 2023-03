Sénégalais rapatriés de la Tunisie : Pourquoi seuls 60 ont atterri hier à Dakar

Plus de 170 Sénégalais s’étaient inscrits sur le registre ouvert par l’Ambassade du Sénégal en Tunisie pour recenser les compatriotes voulant être rapatriés suite aux attaques contre les ressortissants subsahariens. Selon L’Observateur, seuls 60 sont arrivés hier, à bord d’un vol spécial Air Sénégal, à l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd).



Plus de 100 ont finalement renoncé. “Au départ, il y avait environ 170 personnes qui avaient manifesté leur désir de rentrer au Sénégal, admet le directeur des Sénégalais de l’extérieur, François Gueye. Malheureusement, beaucoup ont désisté à la fin. Ce qui fait que seuls 60 Sénégalais sont revenus au pays.”



Contacté par le journal, il explique que cette renonciation de ces Sénégalais, qui avaient manifesté au départ leur désir de rentrer au bercail, est due au fait que ces derniers ne sont “pas très inquiétés” en Tunisie. Avant d’ajouter : “Pour ceux qui sont restés, c’est leur choix. On ne peut pas les forcer. Parce que ce n’est pas un vol de rapatriement mais un vol humanitaire.”



Pour les Sénégalais rentrés au bercail, des mesures d’accompagnement sont prévues, pour leur réinsertion, a-t-il garanti.