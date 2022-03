Soif à Linguère : Le village de Mouye sans eau depuis un mois, les femmes crient leur désarroi

Les femmes du village de Mouye situé dans la commune de Kamb dans le département de Linguère n’ont pas pris part à la journée qui leur dédiée ce 08 Mars. Et pour cause, le seul forage de la localité tombé en panne depuis un mois plonge les populations dans une soif sans précédent. A l’instar de plusieurs localités du Djoloff où la journée de la femme a été célébrée, à Mouye, les femmes ont vivement exprimé leur désarroi face à cette situation très difficile que vivent les populations et le bétail. La plupart d’entre elles se sont rendues dans les villages de Mbayene Thiasdé ou Maléme distants de 7 et 8 km pour se procurer le liquide précieux. Elles interpellent les autorités à réparer le plus rapidement possible le moteur de leur forage pour étancher la soif qui a fini de paralyser toutes les activités dans cette bourgade habitée par des agriculteurs et des éleveurs. Elles menacent de passer à la vitesse supérieure si leur forage n’est pas réhabilité.