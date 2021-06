Terres de l'aéroport Senghor : Ce gros deal qui risque d’éclabousser la communauté Léboue

D’après des sources du journal Le Quotidien, le gouvernement a proposé 1000 parcelles, à Diass, pour chacune des 3 communes lébous, à la place des terres de l’aéroport de Dakar.



Lors d’une réunion secrète, qui s’est tenue jeudi dernier à Yoff, le Président Macky Sall aurait pris langue au téléphone avec certains dignitaires de Ngor Ouakam et Yoff pour tenter de leur faire abandonner leurs prétentions sur les terres de l’aéroport.



La réunion secrète a eu lieu à Yoff, à la résidence de Cheikh Mansour Diouf, le représentant du Khalife général des Mourides à Yoff, Ngor, Ouakam et Cambérène.



Il était question de convaincre les Lébous d’abandonner les terres de l’aéroport qu’ils réclament depuis le transfert de l’aéroport à Diass.



Pour cela, le Président Macky Sall a dépêché le ministre des Finances et du budget, Abdoulaye Daouda Diallo, et le ministre de l’Urbanisme du logement et de l’hygiène publi­que, Abdoulaye Sow.



Des jeunes, qui ont eu écho de la réunion, ont posté sur Facebook ceci : «Deal sur nos terres en réunion secrète chez Cheikh Mansour Diouf avec la participation de Macky Sall au téléphone».



Ces jeunes lébous se demandent dans quelle mesure des populations pourraient être déplacées jusqu’à Diass pour y occuper des terres qui, à leurs yeux, doivent certainement être la propriété de populations autochtones.



Pis, ils craignent la un conflit foncier dans le futur si ce projet d’attribution de 1000 parcelles par commune venait à se concrétiser.