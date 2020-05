Thiadiaye : La gendarmerie bloque des voyageurs disposant d’autorisation de circuler

La brigade de la gendarmerie de Thiadiaye semble avoir mal compris la dernière note du ministère de l’Intérieur donnant instruction aux forces de l’ordre de ne pas accepter les autorisations de circuler pour ceux qui veulent sortir de Dakar et des départements de Mbour et Thiès vers l’intérieur du pays. Les gendarmes de Thiadiaye semblent avoir compris le contraire de ce que dit la note. C’est ainsi que des voyageurs venus de l’intérieur du pays et à destination de Dakar ont été bloqués à Thiadiaye.Certains sont sur les lieux depuis 6 h du matin. D’autres y ont tout simplement passé la nuit. Pourtant, ils disposent tous d’autorisations en bonne et due forme délivrée par le ministère de l’Intérieur.Une injustice que dénoncent les victimes. «Actuellement, il y a au moins 20 véhicules immobilisés et certains depuis hier nuit. Les véhicules sont tous en provence de l'intérieur du pays. Alors que les véhicules qui viennent de Dakar sont laissés rallier là où ils veulent. C'est contradictoire à l'arrêté ministériel qu'ils ont mal interprété », regrette un interlocuteur de Seneweb, victime de cette mesure.En fait, dans une note du 22 mai, le ministre de l’Intérieur rappelle qu’il a délivré 2800 autorisations de circuler pour raison professionnelle. Ainsi, Aly Ngouille Ndiaye demande au Haut commandant de la gendarmerie d’instruire ses éléments sur le terrain de « refuser le passage d’individus détenteurs d’autorisation de circuler du vendredi 22 mai à 21h au mardi 26 mai 2020 à 5 h, en partance de la région de Dakar et des départements de Thiès et Mbour, et à destination d’un département hors de ce périmètre.En d’autres termes, Aly Ngouille Ndiaye demande aux forces de l’ordre de ne pas laisser ceux qui sont à Dakar, Mbour et Thiès rejoindre le reste du pays. Mais il n’est nulle part question d’empêcher à ceux qui sont dans les régions d’entrer à Dakar, Thiès ou Mbour. L’objectif du ministre, est d’empêcher les déplacements vers l’arrière pays pour les besoins de la fête de korité. Mais à Thiadiaye, la directive est comprise à l’envers, au grand dam des voyageurs.