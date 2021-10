Thiès : L'école élémentaire Petit Thialy sous les eaux, les parents lancent un SOS

Près de 15 jours après la rentrée, plus de 800 élèves de l’école élémentaire de Petit Thialy, commune de Thiès-Nord, n’ont toujours pas rejoint les salles de classe. Pour cause, leur établissement est toujours sous les eaux pluviales. Les parents d’élèves et la communauté éducation de façon générale sont dans le désarroi et interpellent directement le Maire de Thiès-Nord, le Rewmiste Lamine Diallo





« Nous interpellons le maire de la commune de Thiès-Nord, jusqu’à présent les portes de l’école sont formées. Il y a une odeur nauséabonde, des insectes et même des reptiles" s'est indignée Mame Diarra Cissé, parent d’élèves.

Dans le même concert d'indignation, Awa Kama, parent d'élèves estime que l'équité tant chantée dans le secteur de l'éducation est un simple slogan. En tout dans la commune de Thiès-Nord.





« Nous voulons que nos enfants étudient. Nous n'avons pas de moyens pour payer les écoles privées. Notre priorité c’est d’abord la nourriture. Les enfants se plaignent au quotidien parce que leurs camarades des autres écoles ont démarré leurs cours" se désole-t-elle.





Petit Thialy du moins, l'établissement scolaire est implanté dans une zone marécageuse.





« Le vrai problème c’est que ici , il y a une nappe phréatique. Le maire avait promis de délocaliser le site et mettre un canal mais sans suite. Nous sollicitons une aide auprès des autorités locales comme étatiques. Le ministre avait dit « oubi tay jang tay » : ici à Petit Thialy, c’est pas le cas. L’avenir de nos enfants est en jeu" alerte le vieux Aly Sow, lui aussi parent d’élèves.