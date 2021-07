Thiès : La Dscos détruit des bornes sur plus de 300 hectares sur le site de Thiaoune

Les opérations se déroulent sur un site situé dans la commune de Chérif Lô, village de Thiaoune Bambara, département de Tivaouane. Selon la direction de la surveillance, du contrôle et de l'occupation des sols, le site ne dispose pas d'autorisation de lotir venant des autorités compétentes.







"C'est un site de près de 15 000 bornes entre 350 et 400 hectares. Cette opération est motivée par un bornage irrégulier parce que, aucune assiette ne bénéficie d’une autorisation de lotir ici. Selon le code de l’urbanisme, un bornage qui n’a pas eu une autorisation de lotir est un bornage irrégulier. D’où la mission de la Dscos qui est chargée de contrôler tout ce qui est occupation de sol, enlever les bornes et d’opérer les actions qui doivent suivre. L’occupation du sol est motivée par des lotissements avec des documents de planification urbaine majeure, ça peut être un plan d’urbanisme», explique Bassirou Diouf, chargé de la communication de la Dscos.





En effet, selon lui, il faut veiller de plus en plus sur l'occupation du foncier entre Dakar, Thiès et Mbour.





« Le triangle Dakar-Thiès-Mbour fait L’objet de deux documents de planification. L’aménagement du territoire a élaboré un document dans ce sens. On ne peut pas tolérer des autorités territoriales qui se mettent à appliquer un bornage qui ne dépend pas de ces documents parce qu'un lotissement est fait en fonction de la vocation que le document majeur affecte au sol qui est concerné. Malheureusement sur aucune des assiettes concernant ce bornage il n'y a autorisation de lotir. Un lotissement qui n’a pas d’autorisation ne bénéficie pas des conseils de tous les services administratifs. Cela signifie que, ce lotissement y a été fait tête baissée sans tenir compte des textes en vigueur de l’urbanisme et en matière d’occupation de sol", constate Bassirou Diouf