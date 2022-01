[Insolite] Thiès : Le président du tribunal victime d'un vol spectaculaire

Une affaire sensible a été gérée, jusque-là, dans la plus grande discrétion. En effet, le président du tribunal de Thiès a été victime d'un vol spectaculaire, en pleine circulation. Selon des informations exclusives de Seneweb, deux bandits à bord d'une moto ont tendu un piège au magistrat M. C. Fall, avant d'emporter son sac à dos contenant un ordinateur portable et un passeport ordinaire, entre autres. Mais la police du 1er arrondissement a fait tomber les deux malfrats qui dorment actuellement en prison.

Détails !



Du nouveau dans l'affaire des deux redoutables bandits arrêtés par les policiers du commissariat du 1er arrondissement de Thiès.



Seneweb vous informait, récemment, que Ngagne Soumaré et Mamadou Niang avaient réussi à voler plusieurs millions de francs Cfa à d'honnêtes citoyens dont des fonctionnaires de l'Etat et un ressortissant espagnol.



D'après nos sources proches du parquet, le président du tribunal de la cité du Rail a été aussi victime des agissements de ces malfrats cernés par les éléments du commissaire Youssapha Thioub.



A bord de son véhicule, le magistrat M. C. Fall a été dépouillé de son sac à dos d'une manière spectaculaire. Ainsi, les deux redoutables malfaiteurs, à bord d'une moto, avaient emporté son sac contenant un ordinateur portable, un passeport ordinaire, deux dossiers d’audience à vider, entre autres, selon nos informateurs proches du tribunal de grande instance de Thiès.



Au fond de leur cellule, les deux détenus doivent supplier le ciel pour ne pas recevoir les "foudres" de la justice. Leur dernière proie se trouve être le président du tribunal de Thiès.



Ngagne Soumaré et Mamadou Niang feront face à leur proie qui devra décider de leur sort.