Touba : 2 cambrioleurs surpris la main dans le sac

Deux malfrats se sont retrouvés nez à nez avec une patrouille du poste de police de Gouy-Mbind. Ils venaient de cambrioler un point de transfert d’argent. Ils ont tenté de disparaître dans les artères de Touba. Mais les hommes du lieutenant El Hadj Ndiogou Mbaye ne leur ont laissé aucune chance. M. Ndom et M. Guèye ont été présentés au procureur de Diourbel ce mercredi matin. Détails !





Deux cambrioleurs ont été mis hors d’état de nuire à Touba. Cette belle prise est à l'actif des limiers du poste de police de Gouy-Mbind.





En effet, dans la nuit du dimanche dernier, le duo incriminé, à bord d’un taxi, s’est rendu au quartier Keur Serigne Niane Diop où les deux malfrats ont défoncé la porte d'un point de transfert d’argent. Ils sont ressortis avec deux téléviseurs et un ordinateur portable.





Manque de bol pour eux, les policiers de Gouy-Mbind, en patrouille, les avaient dans leur mire.





Ayant soupçonné la présence policière, les comparses ont pris la tangente. Ils seront neutralisés vers 5 h par les hommes du lieutenant El Hadj Ndiogou Mbaye à l'issue d'une course-poursuite.





La fouille minutieuse effectuée dans le véhicule de marque Peugeot a permis aux policiers de saisir deux pieds de biche servant à la commission des cambriolages et du butin volé dans le point de transfert d’argent.





La perquisition effectuée aux domiciles des deux cambrioleurs s'est révélée fructueuse. Selon des sources de Seneweb proches du parquet, un téléviseur et un régulateur électrique ont été retrouvés chez M. Ndom, et un autre téléviseur, un haut-parleur, trois mini haut-parleurs et un ventilateur ont été saisis chez son compère M. Guèye.





Interrogé sur procès-verbal, le duo incriminé s'est mis à table.





Au terme de l'enquête, le chauffeur et le commerçant arrêtés ont été déférés ce mercredi matin pour association de malfaiteurs, vol multiple en réunion commis la nuit avec effraction, usage d'un moyen de transport, entre autres charges.





Actuellement, ces derniers se trouvent dans la cave du tribunal de grande instance de Diourbel.