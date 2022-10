Trafic de haschich : la terreur des «GP» repéré au Maroc, ses lieutenants arrêtés à Dakar

L’Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants vient de frapper au cœur du réseau de trafic de haschich entre le Maroc et le Sénégal. Trois personnes ont été déférées au parquet.





Abdoulaye Wathie alias Laye ou Bandit, Paul Senghor et Cheikh Cissé ont été arrêtés et déférés au parquet par l’Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS). Ils sont tous poursuivis pour association de malfaiteurs et importation et trafic de haschich en groupe criminel organisé portant sur 600 grammes de cette drogue.



Les deux premiers sont en plus visés pour blanchiment de capitaux tandis que le troisième devra répondre, en sus, du délit de complicité de ce chef.



Faux «GP», vrai policier



D’après Libération, les trois suspects ont été arrêtés fin septembre alors qu’ils pensaient récupérer un colis de haschich envoyé par un «GP» établi au Maroc.



Auparavant, le 26 septembre, ce dernier, alors qu’il s’apprêtait à prendre l’avion pour Dakar, découvre la drogue dans ses bagages. Il informe le consulat du Sénégal au Maroc pour savoir la conduite à tenir. L’information est remontée à Dakar et le numéro de la personne censée recevoir le colis est transmis.



L’OCRTIS entre en scène. Les enquêteurs simulent une remise de colis. L’un d’entre eux se fait passer pour le «GP». Rendez-vous est pris à Thiaroye-Azur. Deux individus se présentent à bord d’une moto. L’un des suspects s’avance vers le policier déguisé en «GP». Il reçoit le paquet et rejoint le conducteur de la moto. Ils sont automatiquement arrêtés, malgré une farouche résistance.



A. Gaye, le fantôme de la Cité Djily Mbaye



Libération renseigne que le porteur du colis est Abdoulaye Wathie alias «Laye» ou «Bandit». Il était mandaté par une dame du nom de A. Gaye, domiciliée à la cité Djily Mbaye, et dont il se faisait passer pour le mari. Cette dernière l’a appelé alors qu’il était aux mains des policiers. Il l’informe de son arrestation. Depuis lors, A. Gaye est introuvable.



Le conducteur de la moto est Paul Senghor. Il assure qu’il n’est pas mêlé au trafic de haschich. Qu’il a juste offert ses services de livreur occasionnel moyennant 7000 francs CFA.



Les perquisitions effectuées à leurs domiciles respectifs contredisent les deux mis en cause. Chez «Bandit», l’OCRTIS a trouvé une moto noire, deux capsules de protoxyde d’azote non utilisés, un joint de haschich entamé, une balance électronique, deux emballages vides contenant des résidus de la drogue, des documents administratifs, notamment.



Au cours de leur perquisition, les enquêteurs ont arrêté Cheikh Cissé, qui est le neveu de Wathie et serait lié aux activités illicites de son oncle.



Chez Paul Senghor, les policiers ont mis la main sur deux emballages de haschich.



«El Senior», le cerveau



Interrogé sous le régime de la garde à vue, Abdoulaye Wathie a reconnu avoir été mandaté pour le paquet de haschich par A. Gaye. Il a révélé que la drogue provient de «El Senior», qui serait le cerveau du réseau. Libération rapporte qu’il est impliqué dans plusieurs affaires où des «GP» ont été injustement arrêtés pour de la drogue qu’il leur a fourguée.



Les enquêteurs ont découvert par ailleurs que Wathie et «El Senior» ont entretenu antérieurement des relations «d’affaires». C’est d’ailleurs dans ce cadre que le premier a effectué plusieurs transferts d’argent au profit du second.



L’enquête de l’OCRTIS suit son cours.