Transporteurs maritimes, Commerçants et transitaires: Vague de protestation au Port autonome de Dakar

Une vague de protestation au Port autonome de Dakar. Le collectif regroupant les transporteurs maritimes, les transitaires et les commerçants est en mouvement d'humeur depuis ce mercredi 12 avril 2023. Face à la presse ce matin, ces acteurs ont dénoncé les tracasseries qu'ils subissent.

Au cours de cette conférence de presse, Serigne Saliou Mbacké Dieng avance que les transporteurs maritimes rencontrent des difficultés dans la livraison des containers.

En effet, Selon le responsable des transporteurs maritimes, "cette situation impacte considérablement l'exercice de l'importation et le service de livraison des containers sur toute la chaîne de distribution et de vente".





Ce sont autant de raisons qui poussent le collectif à exiger entre autres, la résolution des problèmes de restitution des containers vides, la résolution des problèmes de facturation, de paiement et des bons à délivrer au niveau des compagnies. Ces acteurs demandent aussi l'arrêt immédiat des faux frais de la part des compagnies maritimes, la simplification du contrôle douanier des marchandises et l'augmentation des tarifs de livraison des containers.





Prenant la parole, Khadim Sylla, le Président de ACIS (Association des Commerçants Industriels du Sénégal), souligne que les commerçants rencontrent d'énormes difficultés et que les seuls responsables sont les compagnies maritimes Dubaï Port et les autorités du Port autonome qui font la sourde oreille.





L'Association des Commerçants et industriels du Sénégal ( ACIS) par la voix de son Président, Khadim Sylla prend Dubaï Port et les autorités du Port Autonome de Dakar pour les seuls responsables.





"Nous les commerçants, transporteurs et transitaires faisons face à un réel problème. Nos activités sont liées parce que les transitaires donnent aux transporteurs le container d'un commerçant pour l'acheminer à une destination indiquée. Mais une fois que le transporteur finit de faire sa décharge, il se retrouve dans des difficultés pour déposer le container vide au Port parce que le réceptionniste refuse de le recevoir. Ce qui n'est pas normal", fustige t-il.





Par ailleurs, le Président de ACIS déplore les surfacturations des compagnies maritimes qui impactent de manière directe le bénéfice des commerçants et leur pouvoir d'achat des consommateurs.





" Le Président de la République avait pris l'engagement de faire baisser le coût de la vie en annonçant une réduction des taxes douanières et des impôts. Mais malgré tous ces efforts, la baisse n'a pas eu l'effet escompté, à cause des compagnies maritimes du Port autonome de Dakar qui font ce qu'elles veulent avec des frais et des surfacturations injustifiées à ne pas finir", dénonce t-il.

Face au mutisme des dirigeants du Port, ces travailleurs tiennent à préciser qu'ils comptent observer une grève illimitée jusqu'à la satisfaction totale de leurs revendications.