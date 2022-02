Un élève de 20 ans escroque une importante somme à des gérants de boutiques de transfert d’argent

Agé de 20 ans, l’élève A. Thiam a grugé une dizaine de gérants de boutiques de transferts d’argent. Jugé hier, il a été condamné à deux ans de prison dont trois mois ferme.



Quid de on modus operandi ? D’après Le Soleil, il profitait du moment où les gérants lui remettaient leurs téléphones portables, pour saisir son numéro, pour envoyer d’importants sommes d’argent à son complice qui retirait immédiatement les sous.



Un des gérants a confié qu'au cours d’une journée, Thiam a effectué des retraits de 200 000, 100 000 et 50 000 Fcfa.



Il est revenu le lendemain pour effectuer un retrait de 30 000 Fcfa. Quand on lui a remis le téléphone pour qu’il tape son numéro, le prévenu a fait un transfert de 500 000 Fcfa retirés par son complice.