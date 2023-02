Un homme marié accusé de viols multiples sur une déficiente mentale de 13 ans

Le commissariat urbain de Linguère a mis hors d'état de nuire un berger qui avait transformé une déficiente mentale de 13 ans en objet sexuel. Marié et père de deux enfants, A.Bâ a été surpris vers minuit dans sa chambre avec la victime, selon des sources de Seneweb. Détails !





L'affaire fait grand bruit à Linguère depuis quelques jours ! Un homme marié est accusé de viol et de séquestration sur déficiente mentale mineure. Le mis en cause a été arrêté par des agents du commissariat urbain local puis déféré au parquet de Louga. Le berger incriminé, dans ce crime, a été inculpé puis placé sous mandat de dépôt, avant-hier, par un juge d'instruction.





Que s'est-il réellement passé ?





La dame A.S a constaté que sa fille s'absentait du domicile familial et rentrait parfois tard la nuit avec de l’argent. Intriguée de cette situation, elle a décidé d'être plus vigilante pour surveiller les moindres déplacements de son enfant souffrant de troubles psychiques.





Quelques jours plus tard, elle réussit à identifier le bourreau de sa fille. Elle a reçu la visite surprise de son voisin de quartier, A.Bâ. Ce dernier s'est introduit dans l'appartement de la dame sous prétexte qu'il était à la recherche du chauffeur nommé Idy.





La déficiente mentale s'est dirigée immédiatement vers le berger avant de s'asseoir auprès de lui. C'est à ce moment que la dame A.S a suspecté l'intrus d'entretenir une liaison suspecte avec sa fille.





Dans la nuit du 19 février, elle constate que son enfant ne se trouvait pas dans leur domicile. La dame s'est mise à chercher sa fille de 13 ans vers minuit. Elle s'est rendue aussitôt dans la maison du berger suspecté.





Arrivée à destination, A.S a toqué à la porte de ce père de famille. Ce dernier n'a pas voulu ouvrir sa chambre. Toutefois, la dame a réussi à ouvrir la porte de force.





Mais la visiteuse nocturne est tombée des nues quand elle a allumé sa lampe torche.





" A.Bâ et ma fille étaient déshabillés. Cette dernière était couchée sur le matelas posé à même le sol. J'ai demandé à mon enfant de porter ses habits. Et j'ai appelé deux voisines du berger pour qu'elles constatent les faits", a confié la mère de la victime aux enquêteurs du commissariat urbain de Linguère.





Ce que révèle le certificat médical





Le rapport médical versé dans le dossier atteste que l'adolescente de 13 ans présente des déchirures hyménéales anciennes. Elle aurait subi des agressions sexuelles répétées d'après le gynécologue.





Malgré ses dénégations, le berger incriminé a été déféré au parquet de Louga puis placé sous mandat de dépôt.