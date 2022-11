URAC : Des membres s’opposent à la tenue d’une AG ce week-end et dénoncent les manoeuvres de l’actuel Président

Le 22 novembre dernier, des membres de l’Union des Radios Associatives Communautaires se sont réunies au siège de l’instance à Pikine pour décider sur l’Assemblée générale, programmée ce samedi 26 novembre. Un agenda qu’ils rejettent: “ nous sommes disposées à prendre et faire prendre toutes dispositions et mesures pour que cette assemblée générale convoquée sans aucun respect des formes et fonds des textes de l’URAC n’ait lieu et nous prenons l’Etat et les sénégalais comme témoins. Et invitons les autorités administratives à prendre toutes leurs responsabilités”, avertissent-ils.





Ces membres de l’URAC exigent, par ailleurs, que “l’actuel Président (Talla Dieng) puisse faire le point et le compte des situations financières avec la possibilité de vérification d’éclairer sur les malversations et l’utilisation de faux documents dont nous sommes au courant”.Talla Dieng est aussi soupçonné de “manœuvrer pour de briguer un autre mandat sans respecter les textes de l’URAC”