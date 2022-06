Usurpation d'identité : le nom de Coumba Gawlo Seck utilisé dans une affaire d'escroquerie

Usurpation d

Une ou des personnes mal intentionnées usurpent l'image et l'identité de Coumba Gawlo Seck pour escroquer des internautes.





Via un faux compte Facebook du nom de Coumba Gawlo Seck, le ou les malfrats promettent un soutien aux fans en demandant en contrepartie de l'argent. Le montant demandé dépasse des fois le million et aurait dû mettre la puce à l'oreille des victimes mais malheureusement la recherche de l'argent facile fait encore tomber beaucoup de personnes dans le piège des arnaqueurs.





Ce n'est pas la première fois que les noms des célébrités sont utilisés sur le net pour ce genre de manigances, et l'on se demande quelle solution adopter pour que les victimes se réveillent enfin.