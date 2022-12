Vente d’alcool à côté des écoles : Macky Sall rappelle ses instructions

Le président Macky Sall a rappelé hier à son gouvernement ses instructions relatives à l’interdiction de la vente d’alcool à côté des écoles et des universités. Il a demandé à ses ministres de l’Intérieur, Antoine Diom et du Commerce, Abdou Karim Fofana, de veiller au contrôle de la production et de la commercialisation de ce produit aux abords des établissements scolaires et universitaires.



Le chef de l’Etat abordait la question de la protection de la petite-enfance qui est, selon lui, une priorité. C’est pourquoi d’ailleurs, il demande au Premier ministre Amadou Ba le Premier Ministre d’assurer « un suivi permanent de la réalisation des actions ministérielles relevant de la stratégie nationale de Protection de l’Enfant, qui doit faire l’objet d’une évaluation diligente et d’une actualisation participative avant fin février 2022 ».