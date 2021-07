VIE DE COUPLE : "Beaucoup d'hommes sont presque sur la ligne d'arrivée, alors que leur partenaire n'a pas encore démarré..."

On entend souvent certains hommes dire: "Je suis un garçon pile!", "Avec moi, ma chérie ne dort pas la nuit", "Je sais la satisfaire"...Et curieusement, de nombreuses femmes se plaignent en disant que les hommes ne savent pas les prendre.



Messieurs, que mettez-vous dans les mots "Garçon Pile", "Je sais la satisfaire", "Elle ne dort pas la nuit" ? La performance? L'alignement des "coups"? Les techniques?



Si c'est ça, que faites-vous de l'affection, de la tendresse, du bien-être de votre chérie, de ses désirs et envies? En réalité, ce qui vous plaît peut ne pas lui plaire forcément! Faut pas penser à la place des autres!