Visite du Ministre du Tourisme et des Transports aériens, Monsieur Alioune SARR sur le site de l'aéroport de Saint-Louis Lundi 14 Mars 2022

Le Ministre du Tourisme et des Transports aériens, Monsieur Alioune SARR a effectué une visite du chantier de l’aéroport de Saint-Louis, ce Lundi 14 Mars 2022, Les autorités locales et administratives autour Gouverneur de région et du préfet ont également pris part à cette visite.





La visite a permis de constater avec satisfaction l'avancement des travaux des bâtiments notamment le hangar, l'aérogare et la tour de contrôle. Au total ont peut relever en terme de taux de réalisations des composantes suivants :





Voies de service : 50%.

Fondations des bâtiments (aérogare, hangar, tour de contrôle) : 100%.

Aérogare : 76% ;

Hangar : 89% ;

Tour de contrôle : 84%

Modules technologiques et réservoirs :80%.

Fondations du système d’éclairage au sol de la piste (balisage) : 80%.

Instruction a également été donnée au DG de AIBD, en relation avec l'entreprise Transcon, de finaliser les travaux du mur de clôture et la mise en place des instruments de navigation et de balisage dès la semaine prochaine. Piste, taxiway et Air de stationnement terminés à 93% ; En plus de l’aéroport de Saint-Louis, la société Transcon est également en œuvre sur le site du chantier de l’aéroport de Ourossogui Matam avec un niveau et un rythme d’exécution des travaux très satisfaisant.







Les deux chantiers mobilisent 532 employés dont 308 locaux, soit 57,89% de l’effectif total. Cette main d’œuvre est employée par l’Entrepreneur et ses sous-traitants locaux et étrangers.





D’un cout global de plus de 23 milliards de FCFA, l’aéroport de Saint-Louis sera doté d’une piste de 2500 m de long et 45 m de large. Des équipements modernes seront installés pour permettre aux techniciens de faire leur travail dans les meilleures conditions. Les travaux de l’aéroport de Saint-Louis portent sur : l’élargissement des pistes, bandes de piste et mur de clôture, la tour de contrôle, le bloc technique, la station météorologique, les équipements de navigation aérienne, le balisage, l’aérogare passagers, le hangar de stockage des équipements et des véhicules, le bâtiment anti-incendie, les équipements divers, les cuves à kérosène et camion-citerne pour l'approvisionnement des avions, entre autres. En somme, l’aéroport de Saint-Louis présentera tous les critères de qualité et de confort.





Pour rappel, le projet entre dans le cadre du Programme de Reconstruction des Aéroports du Sénégal (PRAS), une des trois composantes du Projet phare de relance du Hub aérien sous régional du Plan Sénégal Emergent (PSE), avec la mise en service et le développement de l’Aéroport International Blaise Diagne ainsi que la création d’une nouvelle compagnie aérienne nationale Air Sénégal SA et son développement. Cet ambitieux programme comporte plusieurs volets dont la première porte sur la reconstruction, par la société tchèque TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, de cinq (5) aéroports que sont Saint-Louis, Ourossogui/Matam, Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou et le second sur la rénovation de (08) huit autres aérodromes.





L’objectif du PRAS est de doter les zones à fort potentiel économique d’infrastructures aéroportuaires répondant aux normes internationales pour contribuer à leur désenclavement et permettre une meilleure exploitation de leurs potentialités économiques (minières, touristiques, agricoles entre autres).